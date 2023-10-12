شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الورق»: توقيع عقد تنفيذ أعمال خط الإنتاج الخامس بطاقة 60 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق الانتهاء من توقيع عقد تنفيذ أعمال بناء وإنشاء الهيكل المعدني ومبنى خط الانتاج الخامس والقيام بالأعمال المدنية اللازمة لذلك مع شركة درر تمام للتجارة والمقاولات.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية توقيع اتفاقية شراء خط الإنتاج الخامس بطاقة إنتاجية 60,000 طن من لفات الورق الصحي مع شركة TOSCOTEC الإيطالية، وذلك في 2 أكتوبر 2022.

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وأضافت أن التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث 270 يوما اعتبارا من تاريخ تسليم الدفعة المقدمة ورخصة البناء وتسليم موقع العمل.

وأوضحت أن قيمة العقد 20.6 مليون ريال.

