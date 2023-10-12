شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بجولة جديدة من التراجع في عوائد السندات الحكومية وارتياح المستثمرين بسبب تصريحات تميل للتيسير من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش وتصدر قطاعا التعدين وتصنيع السيارات المكاسب.

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وأغلقت وول ستريت أمس الأربعاء على ارتفاع بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي حذرا بين صناع السياسات ساهم في إذكاء الآمال في استقرار أسعار الفائدة.

ويتحول التركيز الآن على بيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق من اليوم.

كما شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعات بعد أن زاد صندوق تابع للدولة في الصين حصته في أكبر بنوك البلاد.

وارتفع سهم إريكسون رغم إعلان شركة معدات الاتصالات السويدية عن مخصصات لانخفاض القيمة بلغت 32 مليار كرونة (2.9 مليار دولار).

وزاد سهم بابليسي أكبر مجموعة للإعلان في العالم 3.7 % بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات وهوامش 2023.

وفي بريطانيا، قفز سهم شركة ريستورانت جروب 36.9 % بعد أن أعلنت ذراع تمتلكها وتديرها أبولو جلوبال الاستحواذ على المجموعة التي تمتلك مطاعم واجاماما مقابل 506 ملايين جنيه إسترليني (623.4 مليون دولار) نقدا.

وارتفع سهم شركة زودتسوكر الألمانية، أكبر منتج للسكر في أوروبا، 4.4 % بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله.