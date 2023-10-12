إجراء عاجل من التموين تزامنا مع مبادرة تخفيض الأسعار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، تزامنا مع تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من يوم السبت المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين .

يأتي ذلك لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع حيث يتم ضح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 الى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى.

اتفقت الحكومة ، مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة، في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه.

المبادرة التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز