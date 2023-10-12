شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الطلب على السفر ترفع أسعار الرحلات البحرية 37% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد قطاع الرحلات البحرية للانتعاش، مع ارتفاع أسعار الفائدة، ليدخل مرحلة جديدة بعد جائحة «كوفيد-19». ورفعت شركات تشغيل لرحلات البحرية، مثل «كارنفال» و«رويال كاريبيان كروز»، أسعار التذاكر إلى أعلى مستوياتها، منذ فترة ما قبل الجائحة، وتشير إلى أنها قد ترفعها أكثر. ووفقاً لبيانات موقع «كروز كريديت»، وهو موقع لمراجعة الرحلات البحرية مملوك لشركة «تريب أدفيزور»، فإن متوسط سعر رحلة بحرية لمدة خمس ليالٍ في منطقة البحر الكاريبي، لشهر ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، هو 736 دولاراً، أي أعلى بنسبة 37% تقريباً من متوسط السعر في العام السابق. وارتفعت أسعار التذاكر لشهر ديسمبر بنسبة 43%، بالمقارنة مع عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كرنفال»، جوش وينشتاين، خلال مكالمة مع محللي «وول ستريت» في نهاية سبتمبر/ أيلول، إن صافي إيرادات الشركة في الربع الثالث لكل راكب يومياً، وصل إلى مستوى قياسي. وقال إن أحجام الحجوزات للشركة وصلت أيضاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. (وكالات)