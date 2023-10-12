شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرقمية» تحذر من رسائل احتيالية تنتحل أسماء «جهات رسمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذرت هيئة دبي الرقمية، الأربعاء، من انتشار رسائل نصية قصيرة في الساعات الأخيرة، تنتحل أسماء بعض الجهات الرسمية بغرض الاحتيال. وبينت الهيئة عبر حسابها في موقع «إكس»،أن بعض المستخدمين قد تصلهم رسائل تنتحل اسم بعض الجهات الرسمية تدعو إلى ضرورة استكمال بيانات من خلال الضغط على رابط لتفادي الغرامات. وأكدت الهيئة أن هذه الرسائل لا تمثل أي جهة رسمية، ويتم إرسالها لأغراض احتيالية مشبوهه، كالاستيلاء على البيانات. وتابعت:«احذر من فتح الرابط واحذف الرسالة، وتجنب اتباع أي تعليمات فيها». ولفتت إلى أن المحتالين قد يعتمدون على صيغ أخرى لهذه الرسائل، فيجب أخذ الحيطة والحذر.