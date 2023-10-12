شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق دبي تسجل أعلى إشغال لشهر سبتمبر منذ 2016 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت صناعة الفنادق في دبي أعلى معدلات الإشغال الفندقي لشهر سبتمبر/ أيلول في 7 سنوات منذ عام 2016، وذلك وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن شركة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق العقارات. وقالت الشركة في تقريرها الشهري إنه بالإضافة إلى معدل الإشغال الفندقي المرتفع، سجلت فنادق دبي متوسط للسعر اليومي هو الأعلى لشهر سبتمبر/أيلول (في 6 سنوات) منذ عام 2017.

وأشارت «كوستار» إلى أن متوسط إشغال فنادق دبي في سبتمبر/أيلول 2023 بلغ 77.6%، بزيادة 10%، مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022. وأوضحت أن متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية، ارتفع بنسبة 2.7% في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليصل إلى 457.21 درهم، فيما صعدت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 13.5% إلى 354.94 درهم خلال ذات الشهر

وبحسب الشركة، فإن البيانات اليومية للقطاع الفندقي، تظهر أعلى مستويات الإشغال خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر سبتمبر/ أيلول 2023، وفي مقدمتها يوم الجمعة 29 سبتمبر، بنسبة (93.1%)، وكان عطلة رسمية في دولة الإمارات بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأشارت البيانات إلى أن معدل الإشغال في دبي ظل عند أعلى من مستوى 70% طوال الشهر باستثناء ثلاثة أيام فقط.