شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف جهاز «أبل» لخدمة المسافرين على متن «طيران الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «طيران الإمارات»، استراتيجية جديدة تسمى «جهاز واحد One Device» تستفيد من تكنولوجيا أبل. وتقوم الناقلة بتزويد جميع أفراد طاقم الطائرة، البالغ عددهم 20 ألفاً، بأجهزة iPad Air أو آيفون جديدة محمّلة بتطبيقات طيران الإمارات الأصلية المخصصة لتحسين وتبسيط خدمة الركاب، بالإضافة إلى تعزيز أداء الطاقم عامةً.

تستثمر طيران الإمارات في هذه المبادرة أكثر من 32 مليون درهم، وبدأت في توزيع أجهزة أبل منذ عام واحد. ويوجد حالياً 7000 جهاز آيفون قيد الاستخدام النشط عبر 450 رحلة يومياً عبر الشبكة العالمية. وسوف تنشر طيران الإمارات خلال الأشهر المقبلة 5000 جهاز آيباد وآيفون آخر تتضمن تطبيقات وميزات جديدة بناءً على الإطلاق الناجح للمبادرة.

وأجرت فرق طيران الإمارات لتقديم الخدمات وتكنولوجيا المعلومات حملة بحث واسعة للمستخدمين مع طاقم المقصورة قبل تصميم وبناء مجموعة من التطبيقات الأصلية المصممة خصيصاً بالتعاون الوثيق مع شركة أبل، لتطوير تجربة المستخدمين، وضمان استمتاع الركاب بمستوى الخدمة العالمي المعروف عن طيران الإمارات. وتظهر الملاحظات والتعليقات حتى الآن أن الأجهزة الجديدة تجعل طاقم الطائرة على استعداد أفضل وتمكنهم من تقديم خدمة شخصية للركاب.

خدمات مثلى

وتتضمن التطبيقات المصممة خصيصاً تطبيقاً لتحسين عملية تلقي طلبات الوجبات على متن الطائرة في درجة الأعمال، ما يضمن خدمة أسرع وأدق ويسمح لطاقم الطائرة برؤية الملف الشخصي لكل راكب وفئة عضويته في سكاي واردز. ويتيح تطبيق مخصص آخر للطاقم الوصول إلى قائمة أحدث المعلومات بشأن برامجهم ومعلومات الرحلة، وعرض تغييرات المقاعد والترقيات، والتعرف على أفراد الطاقم على متن الطائرة. ومن خلال توفير رؤية شاملة للركاب، يستطيع طاقم طيران الإمارات الوصول إلى المعلومات المهمة في الوقت الحقيقي وهم مجهزون بالأدوات التي يحتاجونها لأفضل أداءٍ ممكن، وتخصيص تجربة كل عميل إلى أقصى درجة، وحتى توفير معلومات، مثل تفضيلات الطعام المشروبات وأحجام ملابس النوم على متن الطائرة إذا ما كانت قد استخدمت في رحلات سابقة.

وتعمل مبادرة «جهاز واحد» أيضاً على تحسين أداء طاقم الطائرة ومعايير السلامة من خلال ضمان تمكينهم من الوصول إلى الدعم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع على مستوى العالم، بما في ذلك دعم فريق الخبراء المتخصصين في مركز طيران الإمارات بدبي، وكذلك عبر AppleCare للمؤسسات. ولأجل تعزيز السلامة على متن الطائرة، يمكن لأفراد الطاقم التحقق من العمليات الرسمية في أي وقت، من خلال أدلة التشغيل المحدثة عن بعد واستخدام جهاز واحد كمنصة للتعليم المستمر. كما يُسمح لأفراد طاقم طيران الإمارات باستخدام أجهزة iPhone للأغراض الشخصية وتكون بياناتهم الخاصة محمية.

وتدعم أجهزة أبل بيئة العمل الديناميكية لطاقم طيران الإمارات، مع العديد من الوظائف، بما في ذلك الشحن السريع، وعمر البطارية الممتد، والتصميم خفيف الوزن، والجودة. وبالإضافة إلى ذلك، تحمي إعدادات أبل الأمنية الرائدة معلومات العملاء وطاقم الطائرة، حيث خضع التطبيق لاختبارات مكثفة لضمان الامتثال لمعايير حماية البيانات، وحماية خصوصية الركاب والموظفين من خلال الاستفادة من الأمان المدمج في الجهاز، والتحقق من هوية المستخدم عبر تقنية التعرف على الوجه FaceID الآمنة، وحذف المعلومات بمجرد اختتام كل رحلة.

وتحظى مبادرة «جهاز واحد» بدعم لطاقم الطائرة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من خلال مركز خاص في المقر الرئيسي لطيران الإمارات بدبي، وذلك للاستعلام عن مشكلات الأجهزة وبرامج التشغيل، والوصول إلى دعم تطبيقات طيران الإمارات، وتلبية ملحقات أجهزتهم وغيرها من المتطلبات.