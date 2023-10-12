شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس الاتصالات» في المملكة المتحدة يعقد جلساته الحوارية في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحتضن إمارة دبي في 24 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، اجتماع مجلس الاتصالات في المملكة المتحدة (LCC) والذي سيعقد جلسته الحوارية الثانية على المستوى العالمي. وسيشمل حضور أعضاء فرع مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب اثنين من أبرز الشخصيات الملهمة في إمارة دبي.

تستضيف الجلسة الحوارية عايدة محمد البوسعيدي، نائب الرئيس المُساعد للدفاع عن المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتقديم محاضرة «المستقبل، الآن» إلى جانب المؤسس الشريك كريج لي. إذ ستشارك البوسعيدي خبراتها الواسعة عبر هذه الجلسة، خاصةً لكونها شغلت عدة مناصب وظيفية في دائرة الاقتصاد والسياحة، كما إنها كانت من ابرز الإعلاميين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شملت مسيرتها المهنية مجموعة متنوعة من الأدوار، بدءًا من عملها كمقدمة للبرامج التلفزيونية إلى التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ الأنظمة البيئية الرقمية على مدى العقدين الماضيين.

أما الضيف الثاني، فسيكون الخبير العالمي البارز والمتخصص في علم المستقبل في جامعة سينجولاريتي، جون ساني، وسيقدم هذا الاستراتيجي المستقبلي ذو الرؤية الثاقبة والمؤلف الأكثر مبيعًا والمتحدث الرئيسي على الصعيدين الوطني والدولي حديثًا بعنوان «انظر إلى ما وراء الغد».

حيث ستكون هذه المناقشة رائعة ومحفزة للتفكير حول الاتجاهات المستقبلية المتطورة، كما سيشارك جون رؤيتهُ الملهمة ونصائحه المُضيئة حول كيفية الازدهار في وجه التحديات وعدم اليقين في المستقبل، وستساعد رؤى جون الفريدة والجريئة على اكتشاف استراتيجيات الاحتراف وقوة التخلص من الأنماط القديمة، وإعادة تعلم أنماط جديدة، واعتناق القدرة على التكيف.

اتصالات فاخرة

وتعدُ هذه الجلسة الحوارية مخصصة لأعضاء مجلس الاتصالات الفاخرة فقط. حيث تقام جميع الفعاليات والأحداث في إطار مغلق حصراً للأعضاء، حيث يكون حضورها مقتصرًا على حوالي 30 عضواً فقط. هؤلاء الأعضاء مرتبطون بشبكة من رواد مجالي التسويق والاتصالات على الصعيدين العالمي والإقليمي، ويشملون قادة الفكر وصناع القرار، ويمثلون بارزي العلامات التجارية الفاخرة. هذا الاقتصار يسمح لهم بالمشاركة في مناقشات جماعية عميقة تهدف إلى تطوير القطاع.

ومنذ بداية تأسيس مجلس الاتصالات في المملكة المتحدة (The Luxury Communications Council (LCC) للمرة الأولى في لندن في عام 2017، لعب المجلس دورًا حيويًا في جمع كبار الشخصيات والمحترفين من مختلف القطاعات الفاخرة، وقام بإنشاء شبكة لا تضاهى تمتد عبر مجموعة متنوعة من الشركات والتخصصات والعلامات التجارية الفاخره.

ويشجع مجلس الاتصالات دائمًا على التعاون وتكوين التحالفات الاستراتيجية في مجموعة متنوعة من المجالات والأطوار. وتشمل الامتيازات الفريدة التي يقدمها لأعضائه حضور هو منتدى القادة السنوي، فضلاً عن فرصة المشاركة في أحداث ملهمة والاستفادة من منصات خاصة بالأعضاء، مثل LCC Connects، التي تزوّدهم بنصائح وتوجيهات صناعية، وتقديم دراسات حالة، وتمكّن الأعضاء من معالجة المشكلات؛ بالإضافة إلى LCC Intelligence وهي نشرة إخبارية شهرية تقدم أخبارا متنوعة وأدوات مفيدة وفرص متنوعة