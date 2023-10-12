شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتضن أول قمة استثمارية لحكومة ولاية «بيهار» الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت قمة المستثمرين التي نظمتها حكومة ولاية بيهار الهندية في دبي للمرة الأولى، نجاحاً كبيراً تمثّل في مشاركة وفود من أكثر من 60 شركة بارزة في دبي.

تعتبر القمة، التي عقدت في 11 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، بمثابة منصة جديدة رائدة لعرض الفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها ولاية بيهار، فيما أكّدت مشاركة شركات بارزة في القمة، وشهدت حضور سوريش كومار، رئيس مجلس إدارة المجلس الهندي للأعمال والمهنيين IBPC بدبي، الذي شارك برؤياه ودعمه لفرص الشراكة الناشئة بين دبي وبيهار، فيما سلّط فيفيك كومار سينغ، مفوض التنمية في ولاية بيهار وسانديب باوندريك، السكرتير الأول لوزارة الصناعات في الولاية الضوء على الفرص والمزايا المتنوعة التي تجعل من ولاية بيهار وجهة استثمارية جذابة للشركات في دبي.

نمو كبر

وقال فيفيك كومار سينغ، مفوض التنمية في ولاية بيهار خلال كلمته في القمة: «تستعد ولاية بيهار، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية وتوفّر القوى العاملة الماهرة وبيئة الأعمال الداعمة فيها، لتحقيق نمو كبير. ونحن ندعو الشركات من دبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام لاستكشاف الإمكانيات التي توفرها ولاية بيهار. وتملك العديد من القطاعات، من التصنيع إلى التكنولوجيا ومن الزراعة إلى السياحة، في ولاية بيهار العديد من إمكانيات الاستثمار الواسعة والمتنوعة. نحن ملتزمون بتسهيل الاستثمار وضمان نظام بيئي داعم للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار والتوسع في ولايتنا».

لاعب رئيسي

فيما قال سانديب باوندريك، السكرتير الأول لوزارة الصناعات في ولاية بيهار: «تعتبر الولاية لاعباً رئيسياً في إنتاج الحبوب الغذائية في الهند، وتوفر فرصاً وفيرة لتصدير المنتجات الزراعية إلى الإمارات العربية المتحدة. وتنتج ولاية بيهار الحبوب الغذائية والخضراوات والفواكه بأعلى جودة، ونحن حريصون على استكشاف سبل جديدة لتصدير منتجات ولاية بيهار إلى الإمارات العربية المتحدة. وتعد محاصيل بذور نبات الماخانا، والمانجو، والليتشي، بالإضافة إلى أرز كاتارني، بعض أفضل المحاصيل التي تنتجها ولاية بيهار. نحن نعتقد بأن هذه القمة تمثل بداية شراكة متبادلة المنفعة، ونحن ملتزمون بتحفيز العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تحقيق الازدهار في كلا المنطقتين».

وتشّكل «قمة المستثمرين» بداية شراكة واعدة بين دبي وبيهار، وخطوة حاسمة نحو تشجيع الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقتين. وتتطلع حكومة ولاية بيهار إلى بناء علاقات قوية ومتبادلة المنفعة مع الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وهي ملتزمة بتوفير بيئة مواتية للنمو والتنمية.