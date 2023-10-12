شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مصنع بلك خرسانية في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة القصيم فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع بلك وخرسانة بمدينة بريدة لمدة 25 عاماً.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخراً على مساحة 10.025 متراً مربعاً، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 21 نوفمبر 2023م.

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية يمكن الإطلاع عليها عبر تطبيق فرص.