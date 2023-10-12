شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر صرف اليورو إلى ما دون 103 روبل لأول مرة منذ 29 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي إلى ما دون 97 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الخميس.

وانخفض سعر صرف اليورو إلى ما دون 103 روبل لأول مرة منذ 29 سبتمبر الماضي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبدوره، تراجع سعر صرف اليوان مقابل الروبل إلي ما دون 13.5 روبل لأول مرة منذ 2 أكتوبر الجاري، بحسب بيانات التداول.

وبحلول الساعة 00:7 صباحا بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 1.13 % ليصل إلى 96.45 روبل، وتراجع سعر صرف اليوان بنسبة 2.04 % ليصل إلى 13.429 روبل. وبحلول الساعة الساعة 01:7 صباحا، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 3.66% ليصل إلى 102.59 روبل.