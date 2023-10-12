شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موافقة «هيئة المنافسة».. تابعة لـ«عطاء» تستحوذ على «الألسن العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عطاء التعليمية صدور قرار الهيئة العامة للمنافسة بتاريخ 26/3/1445هـ الموافق 2023/10/11م بعدم الممانعة علي إتمام صفقة استحواذ شركة تابعة لها (المجموعة العربية للتعليم والتدريب على 100% علي شركة الألسن العالمية.

وكانت شركة عطاء قد أعلنت على «تداول» توقيع شركة تابعة لها (شركة المجموعة العربية للتعليم و التدريب) اتفاقية شراء كامل الحصص في شركة الألسن العالمية بقيمة 38,316,000 ريال.

وقالت الشركة: إن الأثر المالي للصفقة سيظهر على النتائج المالية العام المالي المنتهي في 2023/07/31م.