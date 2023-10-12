شكرا لقرائتكم خبر عن «مرسيدس بنز» تعتزم طرح شاحنات «eActros» الكهربائية في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتأهب السوق السعودي للمرة الأولى لطرح (eActros 300)، الشاحنة الكهربائية المخصصة للمسافات الطويلة بنظام الدفع 4×2 والتي تعمل بالبطارية بشكل كامل من Mercedes-Benz Trucks))، مما سيسفر عن تحول جذري في مشهد النقل المستدام داخل المملكة.

مميزات الشاحنة الكهربائية

تمتاز الشاحنة الكهربائية بالكامل، والأولى من نوعها من Mercedes-Benz Trucks)) بالاستدامة، والهدوء، إلى جانب العديد من الخصائص المبتكرة لتلائم متطلبات وتطلعات المستقبل.

وصُممت (eActros) امتثالًا بأعلى معايير الابتكار والاستدامة العالمية، من أجل تسهيل التحول إلى مستقبل خال من انبعاثات الكربون الضارة، مما يُمثل قفزة نوعية ضمن قطاع النقل.

و(eActros) ليست مجرد مركبة؛ فهي تجسيد للتكامل المثالي بين الابتكار والكفاءة، وتعكس أيضًا التزام Mercedes-Benz Trucks)) التام نحو كوكب أكثر اخضرارًا، فضلًا عن المساهمة في تحقيق أهداف النقل المستدام ضمن رؤية السعودية 2030.

توفير وسائل النقل الخضراء

وقال أولاف بيترسون، المدير العام لشركة (Daimler Commercial Vehicles MENA): "يمثل طرح (eActros) في السوق السعودي قفزة نوعية هائلة ضمن قطاع النقل المستدام؛ إذ تتماشى هذه الخطوة مع رؤية السعودية 2030".

وأضاف أن هذه الشاحنة المصممة على أحدث طراز مزودة بالعديد من الخصائص المتقدمة، بما في ذلك مساعد التحكم في الثبات، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد المكابح الفعال 5، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، فضلًا عن توفير تجربة قيادة أكثر راحة وأمانًا للسائقين والمشاة على حد سواء، إذ أن (eActros) ليست مجرد مركبة، ولكنها تجسيد حي لجهودنا المتواصلة من أجل كوكب أكثر اخضرارًا، ولخلق مستقبل خال من انبعاثات الكربون.

أنظمة السلامة

تتمتع شاحنات (eActros) بالعديد من أنظمة السلامة والمساعدة المتطورة، بما في ذلك مساعد التحكم في الثبات، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد المكابح الفعال 5، فضلًا عن نظام التحذير الصوتي (AVAS) الذي يتم تفعيله تلقائيًا حتى سرعات تصل إلى 60 كم/ساعة؛ إذ يصبح صوت الشاحنة مسموعًا بشكل واضح بالنسبة لجميع مستخدمي الطرق، مما يضمن تجربة قيادة أكثر راحة وأمانًا للسائقين والمشاة على حد سواء.

وتعمل شاحنة (eActros) بنظام (eAxle) المدمج المزود باثنين من المحركات الكهربائية، وناقل حركة ثنائي السرعة، مما يعزز ديناميكية القيادة مع تموجات الطرق لتجربة سلسة لا مثيل لها.

وبفضل سعة البطارية المذهلة التي تبلغ 336 كيلو وات في الساعة، تتمتع شاحنة (eActros 300) بالقدرة على السفر لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة، مما يجعلها تقدم أداءً نموذجيًا في النقل والتوزيع. يُمكن شحن الشاحنة بنسبة تصل إلى 80 % خلال حوالي ساعة بفضل قدرتها على الشحن السريع، لتكون جاهزة دائمًا للعمليات اليومية الشاقة.