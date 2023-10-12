أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مصنع بلك خرسانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

طرحت أمانة منطقة القصيم فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع بلك وخرسانة بمدينة بريدة لمدة 25 عاماً.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخراً على مساحة 10.025 متراً مربعاً ، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 21 نوفمبر 2023م.

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية يمكن الإطلاع عليها عبر تطبيق فرص.