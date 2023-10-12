شكرا لقرائتكم خبر عن مشتريات محلية وأجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تقترب من 800 مليون جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 19786 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 23802 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 8277 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3702 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 5521 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 5348 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مدينة مصر للإسكان والتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 2 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 600 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 400 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد عدد 510.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمهندس للتأمين، والمتحدة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والمطورون العرب القابضة عدد 100 ألف سهم، 500 ألف سهم، 2500 سهم، 200 ألف سهم، 150 ألف سهم، 46.2 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 400 ألف سهم، 3700 سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الصناعات الغذائية والعربية-دومتي، والنساجون الشرقيون للسجاد، والنعيم القابضة للاستثمارات، وأيه كابيتال القابضة، ومصر للفنادق، وورواد السياحة-رواد، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 10 آلاف سهم، 1000 سهم، 40 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 1435 سهم، 509.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، واشترت إدارة شركتي راية القابضة للاستثمارات المالية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية 300 ألف سهم، 4600 سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، شراء المساهم أحمد طارق خليل علي عدد 46.2 مليون سهم بسعر 0.689 جنيه بقيمة إجمالية 31.9 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 24% إلى 27.6%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

وفي نفس السياق أعلن المساهم أحمد طارق خليل علي، الخطة المستقبلية لاستثماره في شركة المطورون العرب القابضة، وتضمنت المشاركة في خطة التطوير للعمليات التشغيلية والإدارية والمالية والاستثمارية لتنفيذ نموذج العمل المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة، والمشاركة في استكمال تنفيذ خطة مشروعات الشركة تحت التطوير، والمشروعات تحت التشغيل، وكذلك تطوير محفظة الأراضي، وتوفير تمويل بشكل مستدام ومتنوع لتغطية احتياجات التوسعات التشغيلية والاستثمارية، وفقًا للهيكل التمويلي من خلال المشاركة في زيادات رأس مال الشركة، وتعظيم القيمة التجارية والتسويقية وتعظيم قيمة حقوق المساهمين من خلال أصول إنتاجية تخلق إيرادات وتدفقات نقدية بشكل متنامي مستدام ومتنوع.

في سياق منفصل أكد شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أنه لم يرد لإدارة الشركة أي خطابات بشأن إعلان الصندوق السيادي السعودي نيته الاستحواذ على الشركة بسعر استرشادي يتراوح بين 4.3 و4.6 جنيه للسهم.

في شأن آخر قالت شركة بلتون المالية القابضة، إنه تدرس حاليًا شروط ومتطلبات التقديم على رخصة ممارسة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، والمعروف بنشاط التصنيف الائتماني، وذلك طبقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 151 لسنة 2023.