التموين تعلن عن طرح لحوم طازجة بـ 220 جنيها

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة ضخ منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وطرح اللحوم الطازجة السودانية والجيبوتية بسعر 220 جنيها للكيلو، كما يتم توفير جميع السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة من 20 إلى 25%.

وقال اللواء محمود السعدنى رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، إنه يتم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة وأيضا اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وكذلك طرح الدواجن المجمدة، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتكثيف ضخ منتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة يوميا كما تحرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية بجانب اللحوم بشكل مستمر وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى، لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، تزامنا مع تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من يوم السبت المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين .

يأتي ذلك لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع حيث يتم ضح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 الى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة فى الأسواق الأخرى.

اتفقت الحكومة ، مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة، في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه.

المبادرة التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز