شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة الدولية»: ارتفاع الطلب على النفط في 2023 وينخفض 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت «وكالة الطاقة الدولية» في تقريرها الشهري الصادر الخميس، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأكثر قسوة والتقدم في كفاءة استخدام الطاقة ستؤثر في الاستهلاك.

وخفضت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 880 ألف برميل يومياً مقابل مليون برميل يومياً في توقعات سابقة.

ومع ذلك، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يومياً مقابل 2.2 مليون برميل يومياً في توقعات سابقة. (رويترز)