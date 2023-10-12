شكرا لقرائتكم خبر عن «لومبارد أودييه» يكشف عن الآفاق الاقتصادية الخليجية عبر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضاف «لومبارد أودييه» وشركاه المحدود- البنك سويسري العالمي في مجال إدارة الثروات- بنجاح؛ فعاليات «يوم الاستثمار» الأول له في دبي. وقد جمع الحدث الحصري، خبراء ماليين وقادة القطاع، لاستكشاف أبرز التداخلات الحاسمة بين الاستدامة والتحول الاقتصادي.

وقدم الحدث رؤى عميقة حول مكانة دبي المهمة مركزاً للاستثمارات والابتكار على الساحة الاقتصادية المتغيرة.

وتتزامن فعاليات «يوم الاستثمار» مع ذكرى مرور 50 عاماً على وجود شركة «لومبارد أودييه» في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل خطوة كبيرة ضمن خططها لتوسيع حضورها في المنطقة. وقد شهد الحدث مشاركة العديد من الشخصيات والضيوف البارزين، من بينهم ساهية أحمد، الرئيس التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، و ديبا راجا كاربون، نائب رئيس هيئة تنظيم الأصول الرقمية بدبي (فارا).

وشهد «يوم الاستثمار» مناقشات وحوارات، استعرضت العديد من وجهات نظر الفريدة، حول كيفية قيام المستثمرين بالاستفادة من فرص التحول البيئي والتعامل بحنكة مع الشكوك المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية وتغير المناخ والتقدم التقني.

فرص مثمرة

قال سامي شار، كبير الاقتصاديين في لومبارد أودييه: على الرغم من التحديات التي نراها اليوم، فإننا قمنا في عام 2023، بتحديد الفرص المثمرة التي تقدمها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير مؤشرات المشهد المتطور لقطاع النفط، إلى جانب تعديلات السياسة النقدية، إلى انتعاش محتمل في عام 2024.

وستستمر الفوائض المالية القوية والاحتياطيات الوفيرة لدول المنطقة في تعزيز الاستقرار ودعم الاستثمار بوجه عام. كما ستحقق دول مجلس التعاون الخليجي تقدمها من خلال دفع عجلة الابتكار والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.

قوة دافعة

وقال الدكتور مايكل أوربان، كبير استراتيجيي الاستدامة في لومبارد أودييه: «بينما يشهد العالم تحولات اقتصادية سريعة نحو الاستدامة، تتسلط الأضواء بقوة على دبي خلال الفترة المقبلة، حيث تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حيث لم تعد الاستدامة خياراً من خيارات الرفاهية؛ بل أصبحت قناعة استثمارية وضرورة أساسية. وتعد اليوم قوة دافعة لصياغة شكل الاقتصادات العالمية. ومع اقترابنا من موعد انعقاد مؤتمر المناخ (COP28)، فإن دمج الأهداف المناخية مع ضرورات الأمن الغذائي والطاقة، يمثل مشهداً مقنعاً مملوءاً بالفرص والمخاطر بالنسبة للأسواق المالية. ومن هنا نعتقد بأن مستقبل الاستثمار يكمن في التوافق مع مبادئ ومعايير الاستدامة».