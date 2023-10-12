شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم الحكومي ينعش أسهم البنوك الصينية الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

قام «صندوق الثروة السيادي الصيني»- «سنترال هويجين»، بزيادة حصته في أربعة من أكبر البنوك في البلاد في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، في خطوة لاستعادة الثقة في سوق الأوراق المالية.

وأسهمت الخطوة في رفع أسهم كل من «بنك الصين» و«البنك الزراعي الصيني» و«البنك الصناعي التجاري الصيني» و«بنك التعمير الصيني»؛ بنسبة تتراوح بين 2.43% و4.73% في التعاملات المبكرة، الخميس، فيما صعد المؤشر CSI 300 الأوسع بنسبة 0.69%.

وعززت «سنترال هويجين»، شركة الصندوق السيادي الاستثمارية، حصتها في كل بنك بنسبة 0.01 نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2015.

وقالت إنها ستواصل زيادة حيازاتها خلال الأشهر الستة المقبلة، وفقاً لما أظهرته الملفات المودعة.

ومؤخراً؛ اهتزت ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم الصينية بسبب الاضطرابات في قطاع العقارات، حيث تكافح شركات العقارات العملاقة، مثل «إيفرغراند» و«كانتري جاردن» لسداد الديون.

كما أن المؤشر CSI 300 انخفض هذا العام حتى الآن بنسبة 5% تقريباً.

وستتجه كل الأنظار الآن نحو بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين للربع الثالث، والتي من المقرر أن تصدر الأسبوع المقبل.