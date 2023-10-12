شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي: يجب اتخاذ إجراءات استباقية في سوق النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان الخميس، في مقابلة مع محطة تلفزيونية روسية: إن من الضروري اتخاذ إجراءات «استباقية» في سوق النفط ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها مضيفا أن منتجي النفط لا يستهدفون الأسعار. وأضاف في المقابلة التي أجراها الأربعاء وبثت الخميس: أنه من الصعب التنبؤ بالسوق ولا يمكن تركها دون مراقبة.

وقال لمحطة روسيا 24 التلفزيونية «لا نملك عصا سحرية.. من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام».

واتفقت السعودية وروسيا على مواصلة عمليات الخفض الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في الإجمال بما يشكل واحدا بالمئة من الطلب العالمي حتى نهاية العام.

وقال الوزير السعودي: إن الحاجة لاتخاذ إجراءات تتعلق بسوق النفط تعتمد على مدى تقلبها واضطرابها. وأضاف أيضا أن محاولات استهداف أسعار معينة فشلت في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي في ذات المقابلة إن اتفاق روسيا مع أوبك+ كان له تأثير إيجابي على استقرار السوق. وقال الأمير عبد العزيز إن بنود الاتفاق ستخضع للتقييم شهريا. (رويترز)