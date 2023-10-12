شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة لأسهم اليابان بدعم من شركات الرقائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز المؤشر نيكاي الياباني، الخميس مع تهافت المستثمرين على شراء الأسهم التي تراجعت أسعارها بشدة بعد عمليات بيع كثيفة، وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق مكاسب المؤشر. وصعد المؤشر نيكاي 1.75 بالمئة إلى 32494.66 نقطة، ليسجل أعلى نقطة عند الغلق منذ 25 سبتمبر/ أيلول ويواصل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة إلى 2342.49 نقطة.

وقال إيكو ميتسوي مدير الصناديق لدى أيزاوا للأوراق المالية «أبدت السوق قوة بشكل عام. أعاد المستثمرون شراء الأسهم التي انخفضت في عمليات البيع الأخيرة. وأدركوا أن أساسيات الاقتصاد الياباني لم تتغير».

وهبط المؤشر نيكي إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر الأسبوع الماضي، متراجعا بما يقرب من عشرة بالمئة عن أعلى مستوى في 33 عاما الذي سجله في منتصف يونيو /حزيران، وذلك وسط مخاوف إزاء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأعلنت سامسونج للإلكترونيات، الأربعاء تراجع الأرباح الأولية للربع الثالث بنسبة أقل من 78 بالمئة المتوقعة، إذ أظهرت سوق رقائق الذاكرة المتعثرة علامات مبكرة على التعافي من الانكماش الحاد.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون اليابانية لتصنيع معدات تصنيع الرقائق 2.94 بالمئة ليمنح الدعم الأكبر للمؤشر نيكاي، يليه سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق الذي قفز 4.03 بالمئة.

وقلصت إدميتسو كوسان خسائر مبكرة لتغلق مرتفعة 5.58 بالمئة بعد أن قالت شركة التكرير إنها ستشكل تحالفا مع تويوتا موتور لتطوير وإنتاج بطاريات الحالة الصلبة بالكامل للسيارات الكهربائية.

وهبط مؤشر قطاع مستكشفي الطاقة 0.8 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية، مع تراجع أسعار النفط. ومن بين إجمالي 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 179 سهما وانخفض 46. (رويترز)