شكرا لقرائتكم خبر عن «فايف» تستكمل الاستحواذ على «باشا» بـ322 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

أعلنت شركة الفنادق «فايف»، الخميس أنها أكملت عملية الاستحواذ على مجموعة «باشا» Pacha حيث اشترت أعمالها في الفنادق ونوادي الترفيه في صفقة بقيمة 322.06 مليون دولار. وقالت «فايف» في بيان، إن الصفقة تم تمويلها من خلال إصدار سندات خضراء وتسهيلات ائتمانية، وتتضمن الصفقة أصولًا مثل «باشا» إيبيزا في إسبانيا، بالإضافة إلى فندق «ديستينو باشا» وفندق «إل باشا».

وأشارت «فايف» إلى أن هذا الاستحواذ يمثل استثماراً استراتيجياً في علامة تجارية مميزة ويتوافق مع رؤيتها لتوسيع وجودها في قطاعي الضيافة والترفيه بالعالم. وبجانب الامارات توجد الشركة في سويسرا، وقد قامت بجمع 350 مليون دولار من سندات خضراء في سبتمبر، والتي بلغ سعر عائدها 9.625%.