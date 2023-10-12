شكرا لقرائتكم خبر عن حلول تقنية مبتكرة بالأقمار الصناعية لمراقبة تقدم المشاريع الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" مُذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ لتعزيز التعاون في مجال توفير الحلول التقنية والخدمات الإلكترونية المُتطورة، بما فيها الصور الفضائية والخدمات المُرتبطة بها في نظم المعلومات الجيومكانية، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، وأنظمة تحديد المواقع وخدماتها.

ووقَّع المُذكرة رئيس المدينة د. منير الدسوقي، والرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م. عبدالرزاق العوجان، بحضور عددٍ من مسؤولي الجهتين.

وستُقدّم "كاكست" بموجب مُذكرة التفاهم الدعم العلمي والتقني للأبحاث والدراسات التي تتبناها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، أو التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، وتنفيذ المشاريع الوطنية؛ بهدف تحقيق مُتطلبات التنمية كونها تُمثل المُختبر الوطني بالمملكة وتمتلك خبرات علمية وبنية تحتية مُتكاملة.

وستُسهم الشراكة بين "كاكست" و"كفاءة الإنفاق" في تشجيع التعاون للاستفادة من مُخرجات المعاهد والمراكز البحثية في أتمتة آليات رفع كفاءة الإنفاق وتطويرها، وجعلها أكثر أماناً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وإيجاد آليات وحلول تقنية مُبتكرة؛ لزيادة كفاءة الإنفاق، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية؛ لمراقبة تقدّم المشاريع، وتحليل التغيرات.