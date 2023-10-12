شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: تدشين 3 مصانع للأدوية في مدينة سدير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن تدشين 3 مصانع للأدوية في مدينة سدير الصناعية اليوم، مشيرا إلى أن عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية تجاوز نحو 40 مصنعا بالمدينة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف - اليوم

وقال الخريف في تصريحات «للإخبارية»: إن المصانع التي افتتحها اليوم، مصانع نوعية في أدوية حساسة ومهمة لسلامة المرضى، منها بعض الأدوية التي تعالج مرضى السرطان.

وكشف الخريف عن افتتاح عدد من المشاريع في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه حريص دائما على زيارة المدن الصناعية، فيما ركزت زيارته اليوم إلى مدينة سدير على الصناعات الدوائية.

وأضاف أن الجهود القائمة على المستوى الوطني لتوطين قطاع الأدوية، واللقاحات، والأدوية الحيوية، والأجهزة الطبية، بدأنا نلمس ثمارها، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتوطين القطاع كأحد الأولويات، التي هي جزء من الإستراتيجية الصناعية.

وأوضح أن من الممكنات التي تسهم في توطين صناعة الأدوية: المحتوى المحلي، ودعم المصانع بسرعة التسجيل في هيئة الغذاء والدواء، التي تعطي الأولوية للمصانع وتعمل على سرعة تشغيلها، إضافة إلى التمويل من الصندوق الصناعي، فضلا عن برامج التدريب التي جزءا منها برنامج واعد للابتعاث، الذي يستهدف ابتعاث المتدربين خارج السعودية للتدريب في قطاع الأدوية.