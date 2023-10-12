شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط العراقية: أوبك+ لا تتعامل مع ردود الفعل السريعة على تحديات السوق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الخميس إن الأحداث الأمنية أحد العوامل المهمة في عدم استقرار الأسواق العالمية، لكن مجموعة أوبك+ لا تتعامل مع ردود الفعل السريعة للتحديات التي تواجه السوق.

وأضاف في تصريحات لرويترز "تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية" من أهم أولويات المجموعة، مشيرا إلى أن مدى تأثير الأحداث الأمنية على تدفقات العرض والطلب تعتمد على المدة الزمنية لتلك الأحداث.

وتابع قائلا إن أوبك+ حريصة على تحقيق توافق بخصوص القرارات، مشيرا إلى التزام العراق بتخفيضات الإنتاج الطوعية التي تطبقها المجموعة.

