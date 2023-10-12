شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: مصر حققت تقدما جيدا على عدد من الجبهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صندوق النقد الدولي إنه يتعاون بشكل وثيق مع مصر لتحديد موعد مناقشة مراجعة برنامج تمويلي مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار، والتي تم تأجيل إجراؤها كثيرا، مشيرا إلى التقدم الأخير الذي تم إحرازه بشأن الإصلاحات.

وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، للصحفيين اليوم الخميس، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد المنعقدة حاليا في مدينة مراكش بالمغرب، "تركز مناقشاتنا بشكل كبير للغاية على التأكد من نجاح مصر"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي - رويترز

وأضافت جورجيفا "لقد حققت مصر تقدما جيدا على عدد من الجبهات، منها السياسة المالية، وتنفيذ استراتيجية الخصخصة، والمشاركة مع فريقنا حول كيفية إدارة السياسة النقدية بشكل أفضل في هذه الأوقات الصعبة للغاية".

ولم يكمل صندوق النقد الدولي بعد مراجعات البرنامج والتي كان مقرر إجراؤها في البداية في مارس وسبتمبر الماضيين. وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.

وقالت جورجيفا، لبلومبرج، الأسبوع الماضي إن مصر "سوف تنزف" احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط لقناة "سي ان بي سي عربية" أمس الأربعاء إن مصر تتوقع إعلانا بشأن مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية عام 2023.