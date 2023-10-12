شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسع الذهب مكاسبه اليوم الخميس ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توجه يتسم بالهدوء الحذر من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل نشر بيانات تضخم أمريكية يمكن أن تقدم المزيد من الدلالات بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1881 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0951 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر. وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 % إلى 1894 دولارا.

وقال محللون: إن أسعار الذهب ارتفعت على خلفية تراجع العائدات والنبرة الأكثر ميلا إلى التيسير النقدي من جانب بعض مسؤولي البنوك المركزية والإقبال على الشراء كملاذ آمن.

وأظهر محضر اجتماع سبتمبر للمركزي الأمريكي أن الغموض المتزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صناع السياسات إلى تبني موقف حذر جديد الشهر الماضي، وهو ما أكدته سلسلة تصريحات لمسؤولي البنوك المركزية الأمريكية هذا الأسبوع.

ويركز المستثمرون الآن على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والذي من المتوقع أن يظهر اعتدال التضخم الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.16 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.2 % إلى 886.68 دولار بينما تراجع البلاديون 0.2 % إلى 1165.17 دولار.

