شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يعتزم إطلاق مزاد للسندات الحكومية بـ 18 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. يشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة M-BILL، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 6 مليارات درهم، والثاني 84 يوماً لما يصل إلى 2.5 مليار درهم، والثالث 168 يوما لما يصل إلى 4 مليارات درهم والثالث 280 يوماً لما يصل إلى 5.5 مليار درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 18 أكتوبر / تشرين الأول، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والإصدار الثاني في 10 يناير 2024، والإصدار الثالث في 3 أبريل/ نيسان 2024، والإصدار الرابع في 24 يوليو/ تموز 2024. (وام)