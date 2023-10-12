شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» تستأنف رحلاتها إلى كابول 15 نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت فلاي دبي، الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى مطار كابول الدولي اعتبارًا من 15 نوفمبر 2023. وستشغل الناقلة رحلاتها بواقع رحلتين يوميا انطلاقا من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي. وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 115 وجهة في 54 دولة يخدمها اسطول يتألف من 78 طائرة.

وستقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يومياً إلى مطار كابول الدولي بين المبنى رقم 2 بمطار دبي الدول ومطار كابول الدولي.