شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الإماراتية تغلق جلسة الخميس على تراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم الإمارات عند الإغلاق في جلسة الخميس، ليغلق سوق أبوظبي متراجعاً 0.57% عند 9591.89 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي -0.61% إلى 4057.2 نقطة

سوق أبوظبي -0.57% (9591.89 نقطة)

وفي ابوظبي أغلق مؤشر السوق متراجعاً 0.57% إلى 9591.89 نقطة، وسجل سهم ملتيبلاي تراجعاً 1.8% عند 3.78 درهم، فيما ارتفع سهم العالمية القابضة 0.25% إلى 402 درهماً. وسجلت أسهم ألفا ظبي والدار العقارية وإي آند تراجعات 1.5% و2.23% و3.9% على التوالي. وأغلق ألفا ظبي عند 19.5 درهم مقابل 5.69 درهم لسهم الدار العقارية و18.6 درهم لسهم إي آند.

الأكثر ارتفاعاً الشارقة للأسمنت 9.15% بالمز 4.17% التجاري الدولي 3.39% العالمية 0.25%



الأكثر تراجعاً أرام 9.93% أي دي سي أذونات 9.67% فودكو 9.5% أم القيوين للاستثمارات 7.02%



سوق دبي -0.61% (4057.2 نقطة)

وفي سوق دبي المالي تراجع سهم إعمار العقارية 1.414% إلى 7.67 درهم، فيما تراجع الخليج للملاحة 0.97% إلى 7.09 درهم، بالمقابل صعد سهم الإمارات دبي الوطني 1.1% إلى 17.9 درهم، فيما استقر سهم بنك دبي الإسلامي عند 5.57 درهم من دون تغيير. كذلك ارتفع سهم أرامكس 1.17% إلى 2.58 درهم، فيما تراجع سهم الاتحاد العقارية 6.1% إلى 0.023 درهم.