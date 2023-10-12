شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين مع ترقب بيانات تضخم أمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسّع الذهب مكاسبه، الخميس، ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط توجه يتسم بالهدوء الحذر من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، قبل نشر بيانات تضخم أمريكية يمكن أن تقدم المزيد من الدلالات بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1881 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0951 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 27 سبتمبر/ أيلول. وبالمثل، ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 في المئة إلى 1894 دولاراً.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق في «سي.إم.سي ماركتس»: «إن أسعار الذهب ارتفعت على خلفية تراجع العائدات، والنبرة الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي من جانب بعض مسؤولي البنوك المركزية والإقبال على الشراء كملاذ آمن».

وأظهر محضر اجتماع سبتمبر/ أيلول للمركزي الأمريكي، أن الغموض المتزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صناع السياسات إلى تبنّي موقف حذر جديد، الشهر الماضي، وهو ما أكدته سلسلة تصريحات لمسؤولي البنوك المركزية الأمريكية، هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.16 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2% إلى 886.68 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.2% إلى 1165.17 دولار. (رويترز)