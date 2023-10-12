شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» تبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط 2023 دون تغيير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقت منظمة «أوبك» في تقريرها لشهر أكتوبر على توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2023 دون تغيير عند 2.4 مليون برميل يومياً.

وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2023 بنحو 0.1 مليون برميل يومياً، في حين من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل طفيف إلى أكثر من 2.3 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل صحي يبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن تقييم الشهر السابق. ومن المتوقع أن ينمو الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.3 مليون برميل يومياً في عام 2024، مع مساهمة الأمريكتين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكبر زيادة. ومن المنتظر أن تقود الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النمو في العام المقبل، بزيادة قدرها نحو مليوني برميل يومياً، حيث تساهم الصين والهند والشرق الأوسط وآسيا الأخرى بأكبر قدر.

وتم تعديل توقعات نمو إمدادات السوائل من خارج أوبك لعام 2023 بالزيادة إلى 1.7 مليون برميل يومياً. وتشمل المحركات الرئيسية لنمو إمدادات السوائل لعام 2023 الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وكازاخستان وغيانا والصين.

وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن تنمو إمدادات السوائل من خارج أوبك بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن تقييم الشهر السابق. ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج وكازاخستان هي المحركات الرئيسية لنمو إمدادات السوائل في العام المقبل. ومن المتوقع حدوث أكبر الانخفاضات في المكسيك وماليزيا.

ومن المتوقع أن تنمو سوائل الغاز الطبيعي والسوائل غير التقليدية التابعة لمنظمة أوبك بنحو 50 ألف برميل يومياً في عام 2023 لتصل إلى متوسط 5.4 مليون برميل يومياً، وبنسبة 65 ألف برميل يومياً أخرى إلى متوسط 5.5 مليون برميل يومياً في عام 2024. وزاد إنتاج أوبك-13 من النفط الخام في سبتمبر/أيلول بمقدار 273 مليون برميل يومياً إلى متوسط 27.75 مليون برميل يومياً، وفقاً للمصادر الثانوية المتاحة.

خام أوبك

وتمت مراجعة الطلب على خام أوبك في عام 2023 بالخفض بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً عن تقييم الشهر السابق ليصل إلى 29.1 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد بمقدار 0.7 مليون برميل يومياً عن عام 2022. كما تم تعديل الطلب على خام أوبك في عام 2024 بالخفض بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً من تقييم الشهر السابق ليصل إلى 29.9 مليون برميل يومياً، أي أعلى بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً من المستوى المقدر في عام 2023