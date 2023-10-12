شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم السنوي في أمريكا يتجاوز التوقعات ويرتفع 3.7% خلال سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل مجموعة واسعة من السلع والخدمات بوتيرة أسرع قليلاً من المتوقع في سبتمبر، مما أبقى التضخم في دائرة اهتمام صناع السياسات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس للتضخم يتم متابعته عن كثب، بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.7% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير وزارة العمل، الخميس. وهذه الأرقام أعلى من تقديرات داو جونز البالغة 0.3% و3.6% على التوالي.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و4.1% على أساس سنوي، وكلاهما يتماشى تمامًا مع التوقعات.

ويضع صناع السياسات وزنا أكبر على الأرقام الأساسية لأنها تميل إلى أن تكون تنبؤا أفضل للاتجاهات طويلة الأجل.

وتمشيا مع الاتجاهات الأخيرة، كانت تكاليف السكن هي العامل الرئيسي في زيادة التضخم. وتسارع مؤشر السكن، الذي يشكل حوالي ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.6% لهذا الشهر و 7.2% على أساس سنوي.

وارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 1.5%، بما في ذلك ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 2.1% وزيت الوقود بنسبة 8.5%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% للشهر الثالث على التوالي. (وكالات)