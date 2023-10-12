شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليار دولار لأكبر طلبية طائرات في تاريخ «إيزي جيت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت شركة «أيزي جيت» أكبر طلب لشراء طائرات في تاريخ الشركة النقل ذات الأسعار المخفضة، ومن المحتمل أن تشتري ما يصل إلى 257 طائرة من «أيرباص» في التزام بقيمة 20 مليار دولار تقريباً، وذلك في إطار سعيها للاستفادة من ازدهار الطلب على السفر.

وستشتري شركة الطيران 157 طائرة إضافية من طراز إيرباص A320neo، مع خيار إضافة 100 طائرة أخرى، على أن تستمر عمليات التسليم حتى عام 2034. وتقوم شركة النقل أيضا بتحويل 35 طائرة من طراز A320neo التي طلبتها سابقاً إلى طائرة A321neo الأكبر حجماً حيث تتطلع إلى الاستفادة من وفورات الحجم بشكل أفضل. (بلومبيرغ)