شكرا لقرائتكم خبر عن بنك سنغافورة يتوسع في دبي وهونغ كونغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخطط بنك سنغافورة التابع لمؤسسة الخدمات المصرفية الخارجية الصينية OCBC، لإضافة قوى عاملة جديدة، لينضم بذلك إلى بنوك «أتش أس بي سي» و«دي بي أس» التي لا تزال متفائلة بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من التباطؤ الملحوظ.

وقال جيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة، في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع: «مع تباطؤ الاقتصاد الصيني بما يزيد عن المتوقع، قرر بعض العملاء أو العملاء المحتملين للاحتفاظ ببعض السيولة لدعم عملياتهم في الصين».

وقال مو إنه نظراً لحجم الثروة الصينية الهائلة، فلا يزال بإمكاننا توظيف أشخاص يمكنهم جلب المزيد من الأصول إلى البنك من المنافسين. وكشف مو مؤخراً عن خطة لزيادة عدد مديري العلاقات في البنك إلى 500 موظفاً، بحلول نهاية 2025 في مراكزها الأساسية الثلاثة في سنغافورة وهونغ كونغ ودبي، صعوداً من حوالي 400 موظفاً.

ويستهدف البنك أيضا زيادة الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 20% إلى حوالي 145 مليار دولار. وارتفعت الأصول الخاضعة لإدارته بنسبة 6% إلى 121 مليار دولار اعتبارا من يونيو، مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التدفقات الجديدة. (بلومبيرغ)