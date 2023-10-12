شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق النقد» يرفع توقعاته للنمو غير النفطي في دول مجلس التعاون 2024 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خالد موسى
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر أكتوبر 2023»، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز في عام 2023 إلى 1.5% ( 2.9% التوقعات السابقة) مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للنفط بسبب تخفيضات إنتاج الخام وانخفاض الأسعار. ويُتوقع أن يتعافى النمو الإجمالي إلى 3.7 % العام المقبل ( 3.3% توقعات مايو).
ورفع الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي من 4.2% في توقعاته السابقة إلى 4.3% في توقعات أكتوبر. كما رفعها لعام 2024 من 3.9% في توقعاته السابقة إلى 4% في توقعاته الجديدة.
ورفع الصندوق أيضاً توقعاته لنمو رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون في العام الجاري من 8.6% في توقعاته السابقة إلى
9.6% في توقعاته الجديدة، كما رفع توقعاته لعام 2024 من 6.5% في التوقعات السابقة إلى 8.8% في التوقعات الجديدة.
وتوقع الصندوق أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.6% في 2023 ( 2.9% في التوقعات السابقة) وأبقى على توقعات 2024 عند 2.3%.
وتوقع أن يكون النشاط غير النفطي هو المحرك الأساسي للنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023 والسنوات اللاحقة، مدعوما بزيادة طفيفة في مستويات الاستثمار، بينما تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ الاستهلاك الخاص مقارنة بالاتجاهات التاريخية فيما قبل الجائحة. ولكن رغم الجهود الجارية في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي لتنويع أنشطتها بدلاً من الاعتماد على النفط، يُتوقع ألا يكون النمو غير النفطي كافياً لموازنة تراجع النمو النفطي على المدى المتوسط نظرا لإستمرار فجوات الإنتاجية في القطاع غير النفطي، مما سيصعب معه توفير فرص العمل وتحقيق الشمول المرجو.
وكشف أزعور أن «رﻏم ﺗراﺟﻊ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ منطقة اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ، ﯾُﺗوﻗﻊ أن ﯾظل ﻗوﯾﺎً ﻓﻲ ﻋﺎم 2023 ﻣﺳﺟﻼً 4.6%، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس زﯾﺎدة اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﻣﻘدار0.3 ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻣرار ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن روﺳﯾﺎ وﻗوة اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ. وﻣﻊ ﻋودة اﻟﺗدﻓﻘﺎت إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ، ﯾﺗراﺟﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ ﻋﺎم2024، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾظل اﻟﻧﻣو ﻗوﯾﺎً رﻏم اﻧﺧﻔﺎﺿﮫ إﻟﻰ4.2%، بتخفيض قدره 0.3% ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت السابقة، وﻓﻲ ظل اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ،ﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﺿﻌف اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط».
توقع صندوق النقد الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لشهر أكتوبر 2023»، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز في عام 2023 إلى 1.5% ( 2.9% التوقعات السابقة) مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للنفط بسبب تخفيضات إنتاج الخام وانخفاض الأسعار. ويُتوقع أن يتعافى النمو الإجمالي إلى 3.7 % العام المقبل ( 3.3% توقعات مايو).
ورفع الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي من 4.2% في توقعاته السابقة إلى 4.3% في توقعات أكتوبر. كما رفعها لعام 2024 من 3.9% في توقعاته السابقة إلى 4% في توقعاته الجديدة.
ورفع الصندوق أيضاً توقعاته لنمو رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون في العام الجاري من 8.6% في توقعاته السابقة إلى
9.6% في توقعاته الجديدة، كما رفع توقعاته لعام 2024 من 6.5% في التوقعات السابقة إلى 8.8% في التوقعات الجديدة.
وتوقع الصندوق أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.6% في 2023 ( 2.9% في التوقعات السابقة) وأبقى على توقعات 2024 عند 2.3%.
وتوقع أن يكون النشاط غير النفطي هو المحرك الأساسي للنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023 والسنوات اللاحقة، مدعوما بزيادة طفيفة في مستويات الاستثمار، بينما تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ الاستهلاك الخاص مقارنة بالاتجاهات التاريخية فيما قبل الجائحة. ولكن رغم الجهود الجارية في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي لتنويع أنشطتها بدلاً من الاعتماد على النفط، يُتوقع ألا يكون النمو غير النفطي كافياً لموازنة تراجع النمو النفطي على المدى المتوسط نظرا لإستمرار فجوات الإنتاجية في القطاع غير النفطي، مما سيصعب معه توفير فرص العمل وتحقيق الشمول المرجو.
- البلدان المصدرة للنفط
- التمويلات الجديدة
وكشف أزعور أن «رﻏم ﺗراﺟﻊ ﻧﻣو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ منطقة اﻟﻘوﻗﺎز وآﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ، ﯾُﺗوﻗﻊ أن ﯾظل ﻗوﯾﺎً ﻓﻲ ﻋﺎم 2023 ﻣﺳﺟﻼً 4.6%، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس زﯾﺎدة اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﻣﻘدار0.3 ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻣرار ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن روﺳﯾﺎ وﻗوة اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ. وﻣﻊ ﻋودة اﻟﺗدﻓﻘﺎت إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﺗدرﯾﺟﯾﺎ، ﯾﺗراﺟﻊ اﻟﻧﺷﺎط ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ ﻋﺎم2024، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾظل اﻟﻧﻣو ﻗوﯾﺎً رﻏم اﻧﺧﻔﺎﺿﮫ إﻟﻰ4.2%، بتخفيض قدره 0.3% ﻧﻘطﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت السابقة، وﻓﻲ ظل اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ،ﺗﺷﯾر اﻟﺗوﻗﻌﺎت إﻟﻰ اﺳﺗﻣرار ﺿﻌف اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط».