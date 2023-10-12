شكرا لقرائتكم خبر عن «كوانتوم بلاك»: الذكاء الاصطناعي لن يُفقد البشر وظائفهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أكدت كيارا ماركاتي، شريك البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي التوليدي، لدى «كوانتوم بلاك» من ماكنزي، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي الناجح والمثمر، سيعتمد بشكل رئيسي على طرح الأسئلة الصحيحة للحصول على الإجابات والحلول والاستخدامات المؤثرة والمثمرة لتطبيقاته.
جاء ذلك، خلال كلمة رئيسية ألقتها ماركاتي بعنوان «حالة الذكاء الاصطناعي في 2023: ما بعد فورة النمو»، في فعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي انعقد بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على مدار يومي 11 و12 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» في أبراج الإمارات في دبي.
وقالت ماركاتي: «لدينا 60 عاماً من النماذج المتاحة حاسوبياً. ولدينا 40 عاماً من الإنترنت، وأكبر ثروة من البيانات، و20 عاماً من استخدام الهواتف المحمولة، ما يمنحنا القدرة على امتلاك حواسيب ونظم فائقة الأداء تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي». وأوضحت «إن هذا التطور الذي نشهده في هذا القطاع، لا يعني فقدان الأفراد لوظائفهم، لقد أجرت ماكينزي مقابلات مع أكثر من 3000 قائد أعمال، ووجدت أنهم يريدون استخدام هذه التقنية لزيادة حجم الإنتاجية بنسبة 20-30% حسب نوع العمل».
وعد ليدون أن النتائج بدأت فعلاً بالظهور في فهم وتقييم تاريخ المرضى وسجلهم الطبي، وتكوين صورة متكاملة عن ملفاتهم الصحية، بما يحسن فرص رعاية المرضى المستقبلية وتعزيز كفاءة إدارة منشآت ومرافق الرعاية الصحية.
وأكّد ليدون أن من يتخذ القرار هم البشر ويتحملون المسؤولية في إدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخاصة في القطاع الطبي والصحي وأبحاث علوم الأحياء، والشفافية ضرورة لإنجاح هذه الاستخدامات.
وأضاف ليرنر: «قطاع التأمين سيستفيد من الذكاء الذي سيكون قادراً على العودة إلى بيانات عمرها عشرات السنوات لتحليلها ونمذجتها وإعداد أفضل الصيغ لعقود التأمين ونماذج المطالبات التأمينية التعويضية، ما سيسهل التعاملات على العملاء والشركات ويسرّعها».
وقال كوسماس: «خلال الأشهر الـ12 المقبلة ستستخدم شركات الطيران وعملاء حجوزات السفر والضيافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التواصل المباشر مع عملائها وربما تحتاج إلى بعض سنوات إضافية، ليصبح ذلك المعيار المعتمد في خدماتها». وختم كوسماس: «العنصر البشري أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه في قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به، لكن الذكاء يعد ببناء نماذج معيارية تسهل المهام على هذا العنصر البشري».
كما عقدت جلسة خاصة في اليوم الثاني بالشراكة مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: «فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثارها الاقتصادية».
وأقامت كوانتوم بلاك ضمن فعاليات الملتقى معرض "رقم قياسي عالمي في سباقات فورمولا إي مدعوم بالذكاء الاصطناعي من ماكنزي، سلط الضوء على دور الذكاء في استقراء وتحليل البيانات بشكل فوري، يحدث فوراق غير مسبوقة في سباقات السرعة بالمركبات الكهربائية.
أكدت كيارا ماركاتي، شريك البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي التوليدي، لدى «كوانتوم بلاك» من ماكنزي، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي الناجح والمثمر، سيعتمد بشكل رئيسي على طرح الأسئلة الصحيحة للحصول على الإجابات والحلول والاستخدامات المؤثرة والمثمرة لتطبيقاته.
جاء ذلك، خلال كلمة رئيسية ألقتها ماركاتي بعنوان «حالة الذكاء الاصطناعي في 2023: ما بعد فورة النمو»، في فعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي انعقد بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على مدار يومي 11 و12 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» في أبراج الإمارات في دبي.
وقالت ماركاتي: «لدينا 60 عاماً من النماذج المتاحة حاسوبياً. ولدينا 40 عاماً من الإنترنت، وأكبر ثروة من البيانات، و20 عاماً من استخدام الهواتف المحمولة، ما يمنحنا القدرة على امتلاك حواسيب ونظم فائقة الأداء تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي». وأوضحت «إن هذا التطور الذي نشهده في هذا القطاع، لا يعني فقدان الأفراد لوظائفهم، لقد أجرت ماكينزي مقابلات مع أكثر من 3000 قائد أعمال، ووجدت أنهم يريدون استخدام هذه التقنية لزيادة حجم الإنتاجية بنسبة 20-30% حسب نوع العمل».
- تطبيقات طبية
وعد ليدون أن النتائج بدأت فعلاً بالظهور في فهم وتقييم تاريخ المرضى وسجلهم الطبي، وتكوين صورة متكاملة عن ملفاتهم الصحية، بما يحسن فرص رعاية المرضى المستقبلية وتعزيز كفاءة إدارة منشآت ومرافق الرعاية الصحية.
وأكّد ليدون أن من يتخذ القرار هم البشر ويتحملون المسؤولية في إدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخاصة في القطاع الطبي والصحي وأبحاث علوم الأحياء، والشفافية ضرورة لإنجاح هذه الاستخدامات.
- الذكاء المالي
وأضاف ليرنر: «قطاع التأمين سيستفيد من الذكاء الذي سيكون قادراً على العودة إلى بيانات عمرها عشرات السنوات لتحليلها ونمذجتها وإعداد أفضل الصيغ لعقود التأمين ونماذج المطالبات التأمينية التعويضية، ما سيسهل التعاملات على العملاء والشركات ويسرّعها».
- فرص الطيران
وقال كوسماس: «خلال الأشهر الـ12 المقبلة ستستخدم شركات الطيران وعملاء حجوزات السفر والضيافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التواصل المباشر مع عملائها وربما تحتاج إلى بعض سنوات إضافية، ليصبح ذلك المعيار المعتمد في خدماتها». وختم كوسماس: «العنصر البشري أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه في قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به، لكن الذكاء يعد ببناء نماذج معيارية تسهل المهام على هذا العنصر البشري».
- نتائج واستخلاصات
- مبادرات
كما عقدت جلسة خاصة في اليوم الثاني بالشراكة مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: «فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثارها الاقتصادية».
وأقامت كوانتوم بلاك ضمن فعاليات الملتقى معرض "رقم قياسي عالمي في سباقات فورمولا إي مدعوم بالذكاء الاصطناعي من ماكنزي، سلط الضوء على دور الذكاء في استقراء وتحليل البيانات بشكل فوري، يحدث فوراق غير مسبوقة في سباقات السرعة بالمركبات الكهربائية.