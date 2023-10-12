شكرا لقرائتكم خبر عن «كوانتوم بلاك»: الذكاء الاصطناعي لن يُفقد البشر وظائفهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أكدت كيارا ماركاتي، شريك البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي التوليدي، لدى «كوانتوم بلاك» من ماكنزي، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي الناجح والمثمر، سيعتمد بشكل رئيسي على طرح الأسئلة الصحيحة للحصول على الإجابات والحلول والاستخدامات المؤثرة والمثمرة لتطبيقاته.جاء ذلك، خلال كلمة رئيسية ألقتها ماركاتي بعنوان «حالة الذكاء الاصطناعي في 2023: ما بعد فورة النمو»، في فعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي انعقد بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، على مدار يومي 11 و12 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» في أبراج الإمارات في دبي.وقالت ماركاتي: «لدينا 60 عاماً من النماذج المتاحة حاسوبياً. ولدينا 40 عاماً من الإنترنت، وأكبر ثروة من البيانات، و20 عاماً من استخدام الهواتف المحمولة، ما يمنحنا القدرة على امتلاك حواسيب ونظم فائقة الأداء تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي». وأوضحت «إن هذا التطور الذي نشهده في هذا القطاع، لا يعني فقدان الأفراد لوظائفهم، لقد أجرت ماكينزي مقابلات مع أكثر من 3000 قائد أعمال، ووجدت أنهم يريدون استخدام هذه التقنية لزيادة حجم الإنتاجية بنسبة 20-30% حسب نوع العمل».واستعرضت جلسة أهم توجهات القطاعات المستقبلية فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تسريع نمو الخدمات المالية وحلول السفر والضيافة وعلوم الأحياء، قال أوين ليدون، شريك ومدير، العلوم الحياتية في «كوانتوم بلاك» إن الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يبدأ عام 2022 مع تشات جي بي تي، بل كان هناك نماذج تجريبية يتم تطويرها من قَبل، خاصة في مجالات توليد التقارير والكتابة الطبية والتوثيق والأبحاث، والآن هناك تطبيقات نسميها بمساعد الطيار حيث يكون الذكاء رفيق المستخدم في رحلة مهامه اليومية.وعد ليدون أن النتائج بدأت فعلاً بالظهور في فهم وتقييم تاريخ المرضى وسجلهم الطبي، وتكوين صورة متكاملة عن ملفاتهم الصحية، بما يحسن فرص رعاية المرضى المستقبلية وتعزيز كفاءة إدارة منشآت ومرافق الرعاية الصحية.وأكّد ليدون أن من يتخذ القرار هم البشر ويتحملون المسؤولية في إدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخاصة في القطاع الطبي والصحي وأبحاث علوم الأحياء، والشفافية ضرورة لإنجاح هذه الاستخدامات.فيما أكد لاري ليرنر، شريك ومدير، الخدمات المالية والذكاء الاصطناعي التوليدي، في «كوانتوم بلاك»، أن القطاع المصرفي سيستفيد بشكل كبير جداً من التقنيات، وستشكل السنوات المقبلة فرصة للقطاع المصرفي للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة 300 إلى 400 مليار دولار، سواء في التسويق أو العمليات أو الامتثال القانوني أو الموارد البشرية. والمصارف اليوم هي في مقدمة المستفيدين في ثلاثة محاور هي خدمة العملاء، وتحديث البيانات والبرمجيات، والتطبيقات الافتراضية.وأضاف ليرنر: «قطاع التأمين سيستفيد من الذكاء الذي سيكون قادراً على العودة إلى بيانات عمرها عشرات السنوات لتحليلها ونمذجتها وإعداد أفضل الصيغ لعقود التأمين ونماذج المطالبات التأمينية التعويضية، ما سيسهل التعاملات على العملاء والشركات ويسرّعها».وعد أليكس كوسماس، شريك ومدير، التحليلات المتقدمة لمجالات السفر والنقل والخدمات اللوجستية، في «كوانتوم بلاك»، أن قطاعات حيويةمثل الطيران والسياحة والسفر والضيافة،تستفيد اليوم بشكل متسارع من الذكاء الاصطناعي، من خلال التركيز على تحليل البيانات الضخمة لفهم التوجهات المتغيرة والحاجات المختلفة للعملاء والمستخدمين.وقال كوسماس: «خلال الأشهر الـ12 المقبلة ستستخدم شركات الطيران وعملاء حجوزات السفر والضيافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التواصل المباشر مع عملائها وربما تحتاج إلى بعض سنوات إضافية، ليصبح ذلك المعيار المعتمد في خدماتها». وختم كوسماس: «العنصر البشري أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه في قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به، لكن الذكاء يعد ببناء نماذج معيارية تسهل المهام على هذا العنصر البشري».وخلصت الجلسة إلى إمكانية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في الخدمات المصرفية، عبر العديد من التطبيقات مثل تخصيص تجارب العملاء وأتمتة العمليات الخلفية، وفي علوم الأحياء، باستخدام نماذج لغوية الذكاء الاصطناعي لتوقّع هياكل البروتين وخصائصه، وفي مجال السفر والضيافة، بتحسين توقعات الطلب واستراتيجيات التسعير.نظمت «كوانتوم بلاك ماكنزي»، خلال فعاليات اليوم الأول من الملتقى، جلسة خاصة بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: «نظرة عامة على الاتجاهات العالمية والمبادرات الحكومية للذكاء الاصطناعي» ركّزت فيها على دور الجهات الحكومية في حوكمة الأنماط الصاعدة لتطبيقات الذكاء وتوجيهها لخدمة الأفراد والمؤسسات ومختلف قطاعات المجتمع والأعمال.كما عقدت جلسة خاصة في اليوم الثاني بالشراكة مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تحت عنوان: «فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي وآثارها الاقتصادية».وأقامت كوانتوم بلاك ضمن فعاليات الملتقى معرض "رقم قياسي عالمي في سباقات فورمولا إي مدعوم بالذكاء الاصطناعي من ماكنزي، سلط الضوء على دور الذكاء في استقراء وتحليل البيانات بشكل فوري، يحدث فوراق غير مسبوقة في سباقات السرعة بالمركبات الكهربائية.