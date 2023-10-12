شكرا لقرائتكم خبر عن «أستر» تستقطب مستثمرين للاستحواذ على أعمالها في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة الأسهم الخاصة BPEA EQT، ومجلس معاشات معلمي أونتاريو، هما من بين الشركات التي تدرس صفقة للاستحواذ على أصول شركة «أستر دي إم» للرعاية الصحية، بما في ذلك أعمالها في الهند.

وأوضحت المصادر إن الشركتان أعربتا عن اهتمام مبدئي بأعمال مشغلة المستشفيات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، مضيفةً إن الصفقة ستساعد المستثمرين على الاستفادة من إمكانات النمو في خدمات الرعاية الصحية في البلاد.

وبشكل منفصل، فإن شركة «فجر كابيتال» ومقرها دبي هي جزء من كونسورتيوم يسعى لشراء حصة أغلبية في أعمال «أستر» في الخليج، حسبما ذكرت «بلومبيرغ» في مارس الماضي.

وأوضحت المصادر إن صفقات الاستحواذ هذه يمكن أن تقدر قيمة «أستر» بأكثر من 2.5 مليار دولار. وأضافوا أن أصولها الخليجية قد تجلب نحو مليار دولار، في حين قد تبلغ قيمة الأعمال الهندية حوالي 1.5 مليار دولار في الصفقة. (بلومبيرغ)