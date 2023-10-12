شكرا لقرائتكم خبر عن روبوتات ومشاريع حكومية ترفع منسوب نجاح «جيتكس» المرتقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت العديد من الجهات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات عن مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2023» الذي يجمع أكثر من 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة. ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 6 آلاف شركة، إضافة إلى 1400 متحدث، وما يزيد على 40 ورشة عمل. كما يضم الحدث فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

ويجمع المعرض الشركات الأكثر إبداعاً مع أفضل العقول حول العالم للارتقاء بمشهد الأعمال، والاقتصاد، والمجتمع، والثقافة، حيث يركز على فتح باب الحوار بين أبرز قادة القطاع لمعالجة أصعب التحديات والمشاكل التقنية، التي يشهدها عام 2023، مثل الأمن السيبراني، والتغيّر المناخي، ومصادر الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي التطبيقي، وغيرها الكثير.

هيئة دبي الرقمية

أعلنت هيئة دبي الرقمية عن استعداد المنصة الرئيسية لحكومة دبي، التي تجمع تحت مظلتها أكثر من 40 جهة، حكومية وخاصة، لعرض أحدث المشاريع والابتكارات والتجارب الرقمية، خلال المعرض الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتسعى دبي الرقمية لتسليط الضوء على مستجدات مشاريعها الرقمية القائمة والتي تُعزز مسيرة الرقمنة الشاملة في مدينة دبي، كما تستعرض مبادراتها الجديدة التي تهدف من خلالها إلى تكريس مكانة الإمارة بين المدن الرقمية نموذجاً عالمياً يُحتذى في مجالات تقديم أفضل الخدمات وأكثرها سهولة.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «نتطلع إلى «جيتكس جلوبال» لكونه الملتقى السنوي الذي يجمعنا معاً، جهات حكومية وشركاء من القطاع الخاص، لنستعرض ما أنجزناه خلال عام، ونتبادل المعارف والرؤى حول آفاق التعاون والشراكة، بهدف تعزيز مسيرتنا المشتركة التي تهدف لترسيخ مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة».

جمارك أبوظبي

تشارك الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تحت شعار «نرسم معالم جمارك الغد بابتكارات اليوم» في المعرض، إذ تركز ضمن جناح حكومة أبوظبي على أحدث مشاريعها الذكية والمبتكرة، التي تسهم في تعزيز منظومة العمل الجمركي، وتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات المتميزة لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة، وعلى تقنياتها وحلولها الرقمية المبتكرة التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إطلاقها أحدث مشاريعها الابتكارية في توظيف تقنية البلوكتشين بالأنظمة الجمركية.

وقال محمد حسين البلوشي رئيس قسم الاتصال والتسويق المؤسسي في الجمارك: «نستعرض أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة المعتمدة في منظومة عملها الجمركية، ودورها في تعزيز الخدمات الرقمية المميزة وتبني أفضل الممارسات العالمية لرفع الكفاءة التشغيلية، ما يدعم مساعينا في تحقيق رؤيتنا نحو الريادة العالمية لنكون هيئة جمركية تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة، لاسيما بما ينسجم مع محاور رؤية الإمارات 2071، ورؤية نحن الإمارات 2031، والتوجهات الاقتصادية للإمارة».

إقامة دبي

تطرح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي 11 مشروعاً تقنياً ذكياً، تُترجم من خلالها ريادتها في مجال التكنولوجيا والابتكار وتوظيفها في توفير منظومة خدمات وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. ومن هذه المشاريع كل من مشروع التطبيق الذكي، وخدمة الاتصال المرئي، والتطبيق الذكي، والجوازات والأحوال الشخصية، ومنصتي، وخدمة الواقع الافتراضي، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والابتكار والمستقبل، ونظام دبي الإلكتروني للمستندات، والبوابة الذكيّة، والروبوت ساعد.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة: إن المشاريع التي تستعرضها إقامة دبي تعكس حرصها وتطلعاتها الرامية لجعل دبي مركزاً رائداً للتكنولوجيا على مستوى العالم، وتُترجم التزامها بتعزيز التحول الرقمي وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن المشاركة تأتي في سياق تحقيق استدامة الاتصال مع الجمهور لعرض الإنجازات والتقدم التكنولوجي، الذي يتحقق باستمرار في تحسين الخدمات للمقيمين والزوّار في الإمارة دبي.

«تنمية أبوظبي»

تُشارك دائرة تنمية المجتمع-أبوظبي، ضمن منصة حكومة أبوظبي الرقمية، لتعرض ستة مشاريع مبتكرة، في إطار التزامها بتطوير أدوات رقمية، تُمكّنها من دراسة المجتمع عبر حصر وتحليل البيانات باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، كما تسعى لتعزيز الاستفادة من التقنيات الرقمية في تطوير الخدمات الاجتماعية، واستحداث السياسات والمعايير والأنظمة والأدوات التنظيمية، في سبيل رفع جودة الخدمات في القطاع الاجتماعي في الإمارة للوصول إلى حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة.

وفي ما يتعلق بجهات القطاع الاجتماعي في الإمارة، فستعرض كل من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة المساهمات المجتمعية معاً، ما يقارب 9 مشاريع تقنية، تسهم في تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها في إطار دعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

نقل عجمان

قال عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان: يهدف المعرض إلى نقل المعارف وربط العقول بالإنجازات التقنية، مشيراً إلى أنه منصة لاستعراض الإنجازات والتطورات في المجال التقني، ما يسهم في تحفيز التنافس التقني بين المؤسسات على الصعيدين، المحلي والدولي.