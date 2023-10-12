شكرا لقرائتكم خبر عن مخزونات الخام الأمريكية ترتفع 10.2 مليون برميل خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس: «إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير».

وصعدت مخزونات الخام 10.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 424.2 مليون، مقارنة مع توقعات محللين أجرت لهم «رويترز» استطلاعاً بزيادة قدرها 500 ألف.

وذكرت الإدارة أن «مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 319 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم السادس من أكتوبر».

استهلاك مصافي التكرير

وأردفت أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام هبط بواقع 399 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزون البنزين زاد 1.3 مليون برميل إلى 225.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ «رويترز» بانخفاض قدره 800 ألف.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقلصت 1.8 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 117 مليون بينما كان من المتوقع أن تنخفض 800 ألف.

وأضافت أن «صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي مليوني برميل يومياً». (رويترز)