شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الفرنسي: العوامل الجيوسياسية باتت الخطر الأبرز على الاقتصاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، الخميس، من أن المخاطر الأبرز على الاقتصاد حالياً هي «جيوسياسية»، وستكون لها عواقب «ثقيلة على النمو وأسعار الطاقة في العالم، لا سيما إذا توسّع النزاع في الشرق الأوسط».

وأعلن لو مير لصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في مراكش أن «المخاطر الاقتصادية الأبرز أصبحت حالياً مخاطر جيوسياسية».

وقال: «لدينا حالياً خطر جيوسياسي ثالث هو خطر اتساع النزاع في إسرائيل إلى المنطقة ككلّ، وهذا الخطر يعدّ خطراً أساسياً على الاقتصاد العالمي».

ورأى أن اتساع النزاع إلى المنطقة «ستكون له نتائج اقتصادية ثقيلة على أسعار الطاقة والنمو العالمي». وأضاف أنه إذا ما بقي هذا النزاع محصوراً، فإنّ «النتائج على سعر النفط ستكون محدودة، وهي اليوم محدودة، فسعر البرميل ارتفع لكن بشكل محدود». وبعدما ارتفع سعر النفط بأكثر من 5% الاثنين، تراجع منذ الثلاثاء.

النمو الاقتصادي في أوروبا

وأعرب برونو لو مير من جهته عن عدم الرضى إزاء النمو الاقتصادي في أوروبا، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشاً لا سيما في ألمانيا بنسبة 0.5%.

واعتبر الوزير أن «هناك نقصاً في الإنتاجية وفي النمو في أوروبا ولا يمكننا أن نكون راضين عن مستوى النمو في أوروبا، ولا يمكننا أن نبقى خلف الولايات المتحدة والصين بنمو متوسطه نحو 1%».

ودعا إلى تحسين الإنتاجية مع مزيد من الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا، وفي مكافحة التغير المناخي أو بمجال الذكاء الاصطناعي. (أ.ف.ب)