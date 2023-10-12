شكرا لقرائتكم خبر عن 26.1 مليار دولار ثروة أغنى 6 رجال أعمال هنود في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

شملت قائمة فوربس ل«أغنى 100 رجل هندي بالعالم» لعام 2023 ستة من رجال الأعمال الهنود المقيمين في الإمارات، وبلغت الثروة الصافية للأغنياء الستة، 26.1 مليار دولار (95.7 مليار درهم).

وجاء في القائمة، التي أصدرتها «فوربس» أمس، يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية، رينوكا جاغتياني رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك، جوي الوكاس رئيس مجلس إدارة مجموعة جوي الوكاس، الدكتور شمشير فاياليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة، رافي بيلاي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة RP، ساني فاركي مؤسس مجموعة جيمس التعليمية.

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وبثروة صافية قدرها 7.1 مليار دولار يتصدر يوسف علي قائمة رجال الأعمال الهنود المقيمين في الإمارات.

ويتزامن صعوده إلى المركز السابع والعشرين في القائمة مع توسع مجموعة اللولو عالمياً. وكان قد احتل في العام الماضي المرتبة 35 بثروة قدرها 5.4 مليار دولار.

وجاءت رينوكا جاغتياني في المرتبة 44 بثروة تبلغ 4.8 مليار دولار. وفي عام 2022، قدرت ثروتها بنحو 2.9 مليار دولار.

واحتل الوكاس، الذي يمتلك واحدة من أكبر شبكات المجوهرات في الشرق الأوسط، المركز الخمسين، من 69، بثروة صافية قدرها 4.4 مليار دولار.

وفي المرتبة 57 جاء الدكتور شمشير، أصغر رجل أعمال هندي يظهر في القائمة، بثروة صافية تبلغ 3.7 مليار دولار.

ويحتل رافي بيلاي المرتبة 69، وتقدر ثروته بنحو 3.2 مليار دولار.

وتبلغ قيمة ساني فاركي 2.93 مليار دولار، ويحتل المرتبة 78 في القائمة.

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وتصدر قائمة فوربس ل100 أغنى هندي بالعالم، موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز، بثروة قدرها 92 مليار دولار، يليه رئيس مجموعة أداني، غوتام أداني، بثروة قدرها 68 مليار دولار.