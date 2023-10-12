شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم من الطاقة والإعلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس، حيث استفادت من الزخم العالمي الإيجابي هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وتراجع مؤشر «داكس» الألماني 0.23%، وخسر مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.37%، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.32%.

وصعدت أسهم شركات الطاقة 1.3%، لتقود مكاسب القطاعات، بعد أن ارتفعت أسعار النفط بفضل توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية بلغت ذروتها.

وانخفضت أسهم المرافق والعقارات الحساسة لأسعار الفائدة 0.7% ونحو1% على الترتيب.

وقفزت أسهم شركات الإعلام 0.9% إلى أعلى مستوى في 22 عاماً.

كان التركيز منصباً على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يكون انتهى من رفع أسعار الفائدة بعد سلسلة من التصريحات الحذرة من المسؤولين، حتى مع ظهور مؤشر أسعار المنتجين بشكل أكثر سخونة من المتوقع وإشارة محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى رفع آخر.

وفي يوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أيضًا أكثر بقليل من المتوقع، بنسبة 0.4% على أساس شهري.

وتضع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 91% لاحتفاظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بثباته في نوفمبر، واحتمال 72% لاحتفاظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في ديسمبر، وفقًا لأداة «فيد ووتش» من «سي أم إي».

وواصل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي تعزيز الرسالة التي مفادها أن أسعار الفائدة ربما تكون قد بلغت ذروتها.

وقال محافظ بنك البرتغال ماريو سينتينو ل «سي إن بي سي»: «باستثناء الصدمات الإضافية التي لا نتوقع حدوثها، بالطبع، سننتهي، هذا هو تفسيري للقرار في سبتمبر».

في مكان آخر، أظهرت الأرقام المنشورة صباح الخميس أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس، وذلك تماشياً مع توقعات الاقتصاديين. وتم تعديل قراءة يوليو هبوطيًا، من 0.5% إلى 0.6%. (وكالات)