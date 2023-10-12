شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مع صعود الأسهم العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط، نحو اثنين بالمئة اليوم الخميس مدفوعة بتوقعات وصول أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ذروتها، لكن توقعات وكالة الطاقة الدولية بضعف نمو الطلب العام المقبل وارتفاع المخزونات الأمريكية حدا من المكاسب.

وبحلول الساعة 1323 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.55 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 87.37 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار، أو 1.7 بالمئة إلى 84.90 دولار للبرميل.

أسعار الفائدة

ارتفعت الأسهم العالمية فيما ظل الدولار وأسعار الفائدة على سندات دون تغير قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي التي ستزيد النقاش حيال الاتجاه الذي ستتخذه أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أيضا أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ، ما يزيد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيثبت أسعار الفائدة الشهر المقبل.

توقعات حجم الطلب

في الوقت نفسه، خفضت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها لنمو حجم الطلب على النفط في 2024، مشيرة إلى أن تردي الظروف الاقتصادية العالمية والمضي قدما في سبل كفاءة الطاقة سيلقيان بظلالهما على الاستهلاك.

وتتوقع الوكالة الآن في 2024 أن يبلغ نمو الطلب 880 ألف برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها السابقة عند مليون برميل يوميا.

وعدّلت البيانات الأمريكية التي أظهرت وجود مخزون كبير من النفط الخام والبنزين من الموقف.

وتترقب الأسواق مزيدا من الأدلة على بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي من المقرر أن تصدر بيانات في وقت لاحق اليوم في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

الإنتاج الأمريكي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي 300 ألف برميل يوميا إلى 13.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما 319 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر إلى 21.77 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.