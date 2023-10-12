شكرا لقرائتكم خبر عن "الصندوق الصناعي" يحصد جائزة التميز التقني للشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصد صندوق التنمية الصناعية السعودي جائزة التميّز التقني للشرق الأوسط (Middle East Technology Excellence Awards) للعام الجاري 2023م ضمن فئة "أتمتة الخدمات المالية"، نظير تطوير وتحسين نظام وبوابة العميل الخارجية (منصة الإقراض)، وتطبيق الهاتف المحمول، وكذلك تحسين تجربة المستخدم.

وجائزة التميز التقني

جهود الصندوق الصناعي

نتج عن جهود الصندوق الصناعي زيادةً كبيرة في نسبة رضا المستفيدين وصلت إلى 74%، مما يشكل زيادة بنسبة 13% عن العام الماضي، حيث تقلصت مدة إجراءات الحصول على القرض من الصندوق بنسبة 53%، وانخفضت مدة الحصول على القرض إلى 4 أشهر فقط، بالإضافة إلى انخفاض مدة توقيع العقود بنسبة 85%.

ويأتي حصول الصندوق الصناعي على هذه الجائزة تأكيداً على نجاح رحلته نحو التحول الرقمي، التي بدأت في العام 2019م، والتي تضمنت استخدام الصندوق تقنيات حديثة مثل الحوسبة السحابية وأتمتة العمليات الروبوتية وغيرها.