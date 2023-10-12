شكرا لقرائتكم خبر عن من جنيف للرياض.. بنك التنمية الاجتماعية يستضيف ملتقى "إمبريتك" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستضيف بنك التنمية الاجتماعية ملتقى" إمبريتك" -التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"- في مدينة الرياض، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال الفترة من 21- 22 أكتوبر 2023.

وينعقد الملتقى بحضور مجموعة من الوزراء والمحافظين، إلى جانب شخصيات دولية من عدة دول، وبالتزامن مع الاجتماع السنوي لمديري فروع "إمبريتك" حول العالم لأول مرة خارج جنيف، الذي سيستضيفه بنك التنمية الاجتماعية.

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فعاليات مصاحبة

يتخلل الملتقى الكثير من الفعاليات المصاحبة من منجزات ومبادرات، واستعراض لقصص النجاح، وجلسات حوارية، وتقديم الاستشارات التخصصية لأصحاب المنشآت ورواد الأعمال وأصحاب العمل الحر.

يذكر أن ملتقى "إمبريتك" الذي تأسس مطلع عام 1988، برنامج دولي تابع لـ"الأونكتاد"، تم إطلاقه وتنفيذه في المملكة من قبل بنك التنمية الاجتماعية في عام 2013، تحت إشراف منظمة "الأونكتاد"، المالك الحصري للبرنامج، إذ تم تصميم البرنامج لتطوير وتعزيز القدرات والكفاءات الريادية الشخصية، وبناء منشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة الحجم مستدامة وتنافسية، من أجل تحقيق الثروة والتنمية المحلية وخلق فرص عمل وتحسين المجتمع.