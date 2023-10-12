شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي يرسم ويعزف.. يسطو أم يدعم إبداعات البشر؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

شهد ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل يومي 11 و 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حضوراً قوياً لأحدث الابتكارات التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات الموسيقا والرسم، والتي جذبت أنظار الخبراء والزوار إليها، لتوضح دور هذه التقنيات الواقعية للمستقبل في العديد من القطاعات.

وعاش الزوار التجربة التفاعلية، وشهدوا معرضاً مميزاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في مجالات الفنون من تشكيل وموسيقى ورسم وتصميم تصويري، وعرض موسيقى الإنسان والذكاء الاصطناعي معاً.

وترجع هذه التقنيات بالذاكرة إلى القرون الماضية، حيث طُرق الرسم والعزف القديمة، عبر أدوات استغرقت سنين طويلة في إنجازها بالشكل واللحن المطلوب، فيما تستطيع هذه التقنيات الآن إنجازها في دقائق، أو لحظات معدودة، وبدقة تتجاوز توقعات وخيال البشر.

موسيقى غامرة

وحظي زوار «منطقة 2071» في أبراج الإمارات بدبي، بفرصة ذهبية لمشاهدة الذكاء الاصطناعي والإنسان يتحاوران في عزف مشترك، يبدأ بالإبداع الموسيقي البشري، ويستكمله التوليدي، الذي يحلل النوتات، ويوظّف تقنيات تعلّم الآلة ليستنتج لحناً مشابهاً يحاكي اللحن البشري ويكمّله.

وعزف شاب محترف البيانو، ثم رفع يديه عن مفاتيحه ليترك لبرنامج الذكاء المدمج متابعة المقطوعة بتنويعات مختلفة ترد على ما عزفه للتوّ.

ولتقديم تجربة غامرة وإثراء حاسة البصر إلى جانب السمع، يرافق العزف الموسيقي، عزف من نوع آخر بالأشكال والألوان والرسومات التي يصممها الذكاء الاصطناعي، لتترجم صعود وهبوط النوتات وعذوبة اللحن أو هديره.

رسم بعين غوخ ودافنشي

واستمتع زوار منطقة 2071 في أبراج الإمارات، بجهاز أسود اللون، تحدّق فيه بصمت تام وجدّية كاملة من دون حراك، كأنك أمام رسامين عباقرة أمثال: فنسنت فان غوخ، أو ليوناردو دافنشي، أو رامبرانت، أو غيرهم من الفنانين العالميين، ليرسم وجهك بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي فائقة الدقة.

وينجز الجهاز الصورة، خلال 4 دقائق فقط، فيما استغرق رسم لوحة الموناليزا الشهيرة القابعة في متحف اللوفر بباريس لدافنشي 4 أعوام لإنجازها.

ويتأمل الجهاز، خلال لحظات وجيزة ملامح الوجه، ومن ثم يقوم بإعطاء أوامره إلى ذراع إلكترونية تبدأ برسم صورة وجهك، وما هي إلّا لحظات حتى تسلّمك صورتك، وخطّت عليها معالم وجهك حسب رؤية الذكاء الاصطناعي لوجهك.

ولم يتعرف الذكاء الاصطناعي إلى وجهك بل عرّفه لنفسه بالمعطيات والبيانات والقياسات والمقارنات، حتى يتمكن من إصدار الأوامر إلى قلمه لرسمك، لا من باب التزوير، أو التضليل، بل بالبناء على مبدأ المدرسة الانطباعية، هكذا انطبعتَ أنتَ في ذاكرة الذكاء الاصطناعي، هكذا «رآك» الجهاز.

وعند تأمل صورتك ومقارنتها بالرسم تفتح أبواب التساؤلات عن مستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي رسّاماً وفناناً ومصمماً، وتكون أنت موضوعاً لفنّه و«إبداعه» فائق السرعة.

الصوت إلى صور

قال أمين الزرعوني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيدو» الإماراتية ل«الخليج» على هامش ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي: «إن الشركة توفر تقنيتين، خلال الملتقى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، الأولى تتمثل في تحويل الملفات الصوتية إلى صور مرئية، تستخدم في العامل الافتراضي، أو العروض المرئية، أما التقنية الثانية، فتتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي للوصول إلى البيانات والوسائط، التي تشمل ملفات الفيديو، أو الصور، أو غيرها، لتقوم التقنيات بالبناء عليها وتوليد بيانات جديدة». وأضاف الزرعوني: «إن الشركة طورت عدداً كبيراً من المنتجات المبنية على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والمصممة لمجموعة متنوعة من المؤسسات والشركات والقطاعات».

أمين الزرعوني

دبي تؤسس للصناعة

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، على هامش الملتقى: «إن حكومة دبي تقود حالياً تطوير نماذج فعلية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الشركات العالمية، وفي كل القطاعات تقريباً، فيما تعمل على توفير البنية التحتية والتشريعية لتطوير ومأسسة هذا القطاع، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المعرفي وقطاع التعليم». وأضاف العور، في تصريح على هامش الملتقى، أن دبي بدأت باستشراف العالم التقني منذ أكثر من 20 عاماً، للاستفادة من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وصولاً إلى عوالم الذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، وإنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات العصرية.

منصور العور

وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي سيكون لها مردود كبير جداً على قطاع التعليم، لا سيما الجامعي، لتخريج كوادر وطنية على علم بهذا القطاع لخدمة كل جوانب الحياة.

وشهد الملتقى مشاركة 1800 خبير ومتخصص، و70 متحدثاً، و30 جهة، حكومية وخاصة، وشركات تكنولوجيا عالمية، لاستشراف فرص ومستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي وآفاق استخداماته وتطبيقاته لخدمة الإنسان.