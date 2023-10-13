شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعلق الرحلات إلى تل أبيب حتى 20 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت طيران الإمارات، تعليق جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 20 أكتوبر 2023. وستكون آخر رحلة للناقلة هي الرحلة «ئي كيه 932» التي تغادر تل أبيب إلى دبي في 12 أكتوبر.

وأضافت: نحن نراقب الوضع في إسرائيل عن كثب، ونتواصل بشكل وثيق مع السلطات المعنية. إن سلامة عملائنا وطاقمنا وأصحاب المصلحة هي أولويتنا الأولى.

لن يتم قبول العملاء الذين لديهم اتصالات لاحقة إلى تل أبيب للسفر من نقطة منشأهم حتى إشعار آخر.

يجب على العملاء المتأثرين بالتعليق الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على البدائل أو استرداد الأموال أو الإلغاء أو إعادة حجز مسارات رحلاتهم. سيتم إعفاء رسوم التغيير والإلغاء للتذاكر الصادرة في/قبل 11 أكتوبر 2023، للسفر حتى 30 نوفمبر 2023.