شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: إزالة 27 إعلانا مخالفا لشروط التعاقد وبدون ترخيص بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأن لجنة إزالة الإعلانات المخالفة تمكنت من رفع (27) إعلان مخالف حيث تنوعت مخالفتهم ما بين إنتهاء مدة الترخيص وآخر غير ملتزم صاحبه بالمسافه البينيه للوحات الإعلانية، وبخلاف أيضاً الغير مرخص، ويأتى ذلك تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم الإعلانات وحفاظاً على حقوق الدولة.

كما وجه رئيس الجهاز مسؤولى إدارة الإعلانات بضرورة إلتزام المعلن بشروط التعاقد وأهمها تأمين حوامل الإعلان والمحافظه على الشكل الجمالى وبتنسيق ملائم للطابع المميز للمدينه وبما لايؤثر على الواجهه الحضاريه لمدينة الشروق.