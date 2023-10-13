شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع وسط عقوبات أمريكية على ملاك ناقلات تحمل الخام الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 86.36 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 83.44 دولار للبرميل.

ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1 بالمئة، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 0.8 بالمئة هذا الأسبوع، بعد أن صعد كلا الخامين بشكل حاد يوم الاثنين بسبب احتمال تعطل الصادرات من الشرق الأوسط بسبب اتساع نطاق الصراع الدائر في غزة.

وتراجعت الأسعار خلال الأسبوع لكن الولايات المتحدة فرضت، الخميس، أول عقوبات على ملاك الناقلات التي تحمل نفطا روسيا يتجاوز سعره السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولارا للبرميل وفرضته بهدف سد الثغرات في الآلية المصممة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي، وقد يؤدي التدقيق الأمريكي المشدد على شحناتها إلى تقليص الإمدادات. (رويترز)